Polla, scontro in autostrada: due feriti

Due le persone rimaste ferite a seguito di un incidente stradale sulla A2, nei pressi dello svincolo di Polla. Il sinistro è stato segnalato lungo la corsia Nord. Due le auto che si sono scontrate.

La dinamica

Le persone ferite - due donne - non sono in gravi condizioni. Sul posto è giunta la Polizia Stradale, l'Anas ed il Soccorso Aci Global D'Amelio per il recupero dei veicoli incidentati.