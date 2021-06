Polla, donna finisce contro muro in autostrada: ricoverata in ospedale

Il veicolo è andata in gran parte distrutto. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina

Si schianta contro un muro. E' accaduto all'altezza di Polla, nel pomeriggio, lungo l'autostrada A2 del Meditteraneo in direzione Nord

Il sinistro

Una donna di Laino Borgo ha perso il controllo della sua auto, finendo contro un muro ai margini della carreggiata. E' stata a quel punto soccorsa dal 118 e trasferita all'ospedale di Polla, poi in sala operatoria per un intervento chirurgico. La prognosi resta riservata. Il veicolo è andata in gran parte distrutto. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina