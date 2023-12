Incidente sull'A2 del Mediterraneo, si ribalta autocisterna che trasporta liquidi infiammabili

Provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, la A2 'Autostrada del Mediterraneo', tra gli svincoli di Polla e Sala Consilina , compreso lo svincolo di Atena Lucana, a causa del ribaltamento di un’autocisterna adibita al traposto di liquidi infiammabili. Lo rende noto l'Anas.

La chiusura del tratto è risultata necessaria per consentire in piena sicurezza le operazioni di svuotamento dei liquidi infiammabili da parte dei Vigili del Fuoco. Il traffico, dunque, è stato deviato sul percorso alternativo costituito dalla strada statale 19, parallela all’autostrada. Fortunatamente il conducente dell’autocisterna protagonista del sinistro non ha riportato gravi ferite. Accertamenti in corso.