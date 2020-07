Incidente a Pollica: 58enne muore dopo due mesi in ospedale

Ha lottato fino all’ultimo respiro per circa due mesi. Ma, nelle ultime ore, il suo cuore ha smesso di battere. E’ deceduto, infatti, il 58enne di Pollica, Stefano Palumbo, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale verificatosi il 27 maggio scorso, in località Santa Venere.

La dinamica

Era in sella alla sua moto quando, improvvisamente, si scontrò contro un’automobile (Fiat Punto). Immediato l’intervento dei soccorsi che lo trasportarono d’urgenza prima all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania e poi all'ospedale "Cardarelli" di Napoli dov’è spirato lasciando un vuoto incolmabile in familiari e amici.