Auto tampona furgone dei rifiuti a Sapri: operatore finisce in ospedale

Paura, questa mattina, a Sapri, dove un’automobile ha tamponato uno dei furgoni utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Il conducente della vettura (Peugeot 307) sembra non si sia reso conto in tempo della presenza dell’altro veicolo sul ponte di Brizzi oppure avrebbe perso il controllo a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

I soccorsi

Nell’impatto è rimasto ferito uno degli operatori ecologici presenti vicino al furgoncino, il quale è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale di Sapri. Ha riportato ferite in varie parti di corpo, ma non è in pericolo di vita. Su quanto realmente accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.