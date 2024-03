Si è temuto il peggio, questa mattina, ad Altavilla Silentina, dove un’auto (Fiat Panda) si è improvvisamente ribaltata in un terreno, in località Ponte Calore. Alla guida c’era una donna di 36 anni, che è stata trasportata da un’ambulanza della Croce Rossa all’ospedale di Eboli per le ferite riportate alle gambe. Le sue condizioni di salute non sono gravi.