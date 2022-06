Incidente tra due auto a Pontecagnano: ferita una salernitana

Brutto incidente, stamattina, a Pontecagnano Faiano, in via Leonardo Da Vinci. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio una 59enne di Salerno che è stata trasportata all'ospedale Ruggi dai volontari della Croce Rossa, per le cure del caso.

Sul posto, gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Franco Lancetta che hanno eseguito i rilievi, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.

Ha collaborato Alessandro Mazzaro