Incidente a Pontecagnano Faiano tra auto e moto: ferito il centauro

Brutto incidente oggi, a Pontecagnano, in piazza Sabbato: per cause da accertare, un'auto guidata da una americana e una moto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio, il centauro di 41 anni che è stato trasportato presso l'ospedale di Salerno in codice giallo, dai sanitari del Vopi.

Si sospetta una frattura dell'arto inferiore per il malcapitato che ha subito anche diverse escoriazioni. Accertamenti in corso, intanto, per far luce sul sinistro.