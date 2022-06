Incidente all'alba, a Pontecagnano: vigile del fuoco fuori servizio soccorre una automobilista

Brutto incidente, alle prime luci dell’alba, in Via Magellano a Pontecagnano: una giovane alla guida della sua auto ha perso il controllo della sua vettura, finendo in una scarpata. La malcapitata era rimasta incastrata tra le lamiere e, come riporta Salernonotizie, solo il provvidenziale intervento di un vigile del fuoco fuori servizio, ha evitato il peggio.

I soccorsi

Dopo aver estratto dall’auto la giovane, il soccorritore è stato aiutato anche da altri caschi rossi che con una auto di sevizio transitavano in zona. La malcapitata è stata affidata alle cure dei sanitari. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire le cause e la dinamica del dramma.