Incidente a Pontecagnano, per evitare un'altra auto finisce sul marciapiede travolgendo sedie e tavolini

Avrebbe tentato di schivare un'altra vettura per evitare un incidente, un automobilista. Ma poi ha perso il controllo della guida ed è finito sul marciapiede, travolgendo sedie e tavolini di un locale, sfondando la porta dell'esercizio commerciale installata dal 1953 e arrecando ingenti danni anche alla sua stessa vettura. E' quanto accaduto poco prima delle 14 a Pontecagnano Faiano, sul corso Umberto I.

I rilievi

Tanta tensione, ma nessuna grave conseguenza, se non i danni al locale e all'auto coinvolta nell'incidente: dramma sventato, ad ogni modo, in quanto se vi fossero state persone sedute ai tavoli o passanti in quel tratto di strada al momento del sinistro, si sarebbe rischiata una strage. Accertamenti in corso.

Ha collaborato Alessandro Mazzaro