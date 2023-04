Perde il controllo dell'auto e si ribalta sulla pista ciclabile

Incidente in via Pertini a Pontecagnano Faiano, auto si ribalta per strada e finisce sulla pista ciclabile. Allo stato, le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica. L'auto avrebbe urtato i parapedonali, per poi ribaltarsi. Tragedia sfiorata, in considerazione delle persone - runner in particolare - che utilizzano quella pista. La persona alla guida - una donna - è stata trasferita in ospedale, per accertamenti. Con lei anche un'amica. Sul posto sono giunte due ambulanze.