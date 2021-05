Incidente tra moto a Positano: feriti i due centauri

Per cause da accertare, i due si sono scontrati all'altezza di Montepertuso

Brutto incidente, sabato pomeriggio, a Positano, lungo la statale amalfitana. Nei pressi dell'incrocio di Montepertuso, due moto si sono scontrate per cause da accertare.

I soccorsi

Feriti i due centauri che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti in ospedale per le cure del caso. Più serie, le condizioni di uno dei due che è stato condotto presso il nosocomio d'urgenza, in eliambulanza.