Incidente fatale in Costiera: centauro perde la vita, si indaga

Ancora sangue sull'asfalto, nel salernitano: oggi, dopo le 12, sulla statale 163 Amalfitana, tra Praiano e Positano, si sono scontrati una moto ed uno scooter. Troppo violento l'impatto: l'uomo alla guida del motorino, purtroppo, ha perso la vita.

I soccorsi

Gli altri feriti che erano a bordo della moto, intanto, sono stati soccorsi e condotti presso l'ospedale di Ravello, per le cure del caso. Indagano i carabinieri, per stabilire la dinamica e le cause del sinistro mortale.