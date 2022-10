Ennesimo sinistro sulla statale Amalfitana, all'altezza di Praiano: per cause da accertare, una moto e uno scooter si sono violentemente scontrati.

I soccorsi

Immediato l'arrivo dei sanitari del 118 che hanno condotto i due centauri in ospedale: indagano i carabinieri, intanto, per ricostruire l'esatta dinaminca e le cause del sinistro.