Incidente a Teggiano, carambola tra furgone e due auto: tre feriti

Momenti di paura, nella serata di venerdì, a Teggiano, dove si è verificato un incidente tra via Anca del Ponte e via Incarratora nella frazione Prato Perillo. Una carambola in cui sono rimasti coinvolti un furgone e due automobili.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasta ferita una donna, che è stata trasportata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, e due uomini. Le loro condizioni di salute non sono gravi.