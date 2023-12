Scontro tra auto sulla Statale, in ospedale mamma e figlia

Due persone sono rimaste ferite in un incidente verificatosi oggi pomeriggio, lungo la Cilentana. Le cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. A restare ferite una mamma e una figlia.

Il sinistro

Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo di Prignano Cilento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per estrarre le due donne dalle lamiere dell'auto, che si è scontrata con un secondo veicolo. Poi sono state affidate al 118 e trasferite in ambulanza a Vallo della Lucania. Nessuna delle due è in pericolo di vita. Le forze dell'ordine, invece, indagano sull'accaduto per ricostruire la dinamica dei fatti.