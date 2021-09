Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, camion si ribalta: morto il conducente

A causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 25 un tratto del Raccordo Autostradale di Avellino è chiuso al traffico in direzione Salerno, nel territorio comunale di San Michele di Serino, in provincia di Avellino. Lo fa sapere Anas. Il sinistro ha visto coinvolto un autoarticolato che trasportava cassoni di pomodori. Il pesante automezzo è sbandato finendo fuori strada, abbattendo diversi alberi e riversando il carico di pomodori sulla carreggiata.

I disagi

Sulla carreggiata opposta, in direzione Avellino, è stato istituito un restringimento con traffico deviato su unica corsia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.