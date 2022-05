Incidente tra due auto sul raccordo Salerno-Avellino: quattro feriti

Paura, oggi pomeriggio, lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, nei pressi dello svincolo di Salerno, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimaste ferite quattro persone, che sono state soccorse dai sanitari del 118. Sul posto sono giunti anche le squadre dell’Anas, dei vigili del fuoco e della Polstrada per gestire il traffico veicolare.