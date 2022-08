Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, all'altezza di Fratte: 4 auto coinvolte

Ennesimo incidente lungo il raccordo Salerno-Avellino: per cause da accertare, allo svincolo di Fratte, 4 auto sono state coinvolte in un sinistro, in direzione sud. Come riporta Zerottonove, due i feriti: uno è stato trasportato al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per ulteriori accertamenti.

I rilievi

Tanto spavento, ma nessuna gravissima conseguenza. Si indaga, per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.