Incidente mortale in moto sul raccordo Avellino-Salerno: muore una donna

Tragedia, nella serata di domenica, sul raccordo Avellino-Salerno, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta una motocicletta con alla guida una donna di 52 anni residente ad Avellino ed originaria di Ariano Irpino, la quale, purtroppo nel violento impatto contro la parete della galleria del Monte Pergola (Serino) ha perso la vita. La tragedia si è consumata al km.22,600 in direzione Salerno.

La vittima

A perdere la vita Maria Sicuranza, la cui moto è stata sequestrata dagli inquirenti che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulla dinamica del sinistro. Maria – riportano i colleghi di Avellinotoday - era una nota professionista, responsabile assicurazione e qualità presso l'oleificio del Gruppo Basso. In tanti, in queste ore, stanno ricordando il suo gran cuore e l'impegno profuso per la sua Ariano durante il lockdown degli scorsi mesi. Tante le iniziative benefiche promosse a vantaggio dell'associazione Vita che così l'ha ricordata: "La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Se ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto. La terra è fatta di cielo. Non ha nido la menzogna. Mai nessuno s’è smarrito. Tutto è verità e passaggio. (Fernando Pessoa). A Maria Sicuranza, amica e donna preziosa, vogliamo dedicare i versi di questa poesia che racchiudono il senso del dolore inaspettato che la sua perdita lascia in ciascuno di noi. Maria ha saputo cogliere la verità profonda della vita, facendone dono d'amore verso gli altri.Ci mancherà la sua disponibilità ed il suo "correre" verso nuove sfide. Vola in alto e abbracciaci con il tuo sorriso. Alla sua famiglia le nostre condoglianze affettuose e il cordoglio profondo per una perdita prematura ed ingiusta".“