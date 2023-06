Donna scende dall'auto per farla ripartire, ma viene travolta e uccisa sul raccordo Sa-Av: due indagati

Era residente a Sarno la donna marocchina di 41 anni che, ieri, è stata travolta da un’automobile sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Secondo una prima ricostruzione, la donna – sposata da appena una settimana – era in auto (una Fiat Punto) insieme al marito quando si sono dovuti fermare per un problema, probabilmente, al motore.

La dinamica da chiarire

La 41enne sarebbe scesa dalla vettura cercando probabilmente di spingerla mentre il marito tentava di farla ripartire. Soltanto che, improvvisamente, è giunta un’altra Fiat Punto, guidata da un 25enne di Solofra con accanto la fidanzata, che si è schiantata contro l’auto ferma travolgendo la donna, che ha fatto un volo di alcuni metri morendo, poi, sul colpo.

L'inchiesta

Il 25enne e il marito della vittima sono rimasti feriti in forma lieve. E risultano indagati dalla Procura di Avellino – ma è un atto dovuto – per omicidio stradale. Il corpo della donna è stato condotto all’ospedale Moscati. Su quanto realmente accaduto sono in corso le indagini della Polizia Stradale.