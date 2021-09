Incidente sul raccordo Salerno-Napoli, allo svincolo di Fratte: un ferito

Per cause da accertare, un'auto si è improvvisamente ribaltata: traffico in tilt

Brutto incidente, stamattina, nei pressi dello svincolo di Fratte, sul raccordo Salerno-Napoli. Per cause da accertare, infatti, un'auto si è ribaltata improvvisamente: a bordo, un uomo che ha riportato ferite lievi con varie escoriazioni in seguito all’impatto, come riportato da Zerottonove.

Sul posto, i sanitari del 118 per soccorrere il ferito e la Polizia Stradale. Si indaga, dunque, per ricostruire le cause dell'incidente.