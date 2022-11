Auto investe tre ragazzine e fugge ad Eboli: è caccia al pirata della strada

Tragedia sfiorata, in Viale Amendola ad Eboli, dove un’auto, probabilmente in fase di sorpasso, ha travolto tre ragazzine che stavano attraversando la strada. Ad avere la peggio una 14enne, che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e condotta in ospedale, mentre le sue due amiche sono rimaste illese.

Le indagini

Il conducente della vettura si è dato subito alla fuga senza prestare soccorso alle tre giovani. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno acquisito le immagini delle telecamere per provare a risalire alla targa della vettura.