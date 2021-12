Provoca un incidente stradale e scappa: la Polstrada ritira la patente ad un giovane

Un 19enne di Bellizzi ha provocato un incidente stradale ed è scappato. La Polizia Stradale lo ha rintracciato e gli ha ritirato la patente di guida. E’ successo nella nottata di ieri sulla ex SS18 via Papa Pio XI a Bellizzi, direzione Sud.

I controlli

Una pattuglia della Polizia Stradale di Salerno, nel corso della consueta attività di vigilanza, ha notato tre autovetture in sosta gravemente incidentate: parti delle carrozzerie cadute ai bordi della strada, e un automobilista fermo ai margini opposti della carreggiata, in evidente stato di agitazione. Dalla dinamica del sinistro, gli agenti si avvedevano immediatamente che l’incidente si era verificato pochi istanti prima e che il veicolo che lo aveva causato si era dileguato facendo perdere le tracce. I poliziotti, grazie anche alle informazioni degli automobilisti coinvolti, hanno rintracciato il conducente del veicolo responsabile del sinistro presso la propria abitazione, nel momento in cui rincasava. L’uomo è stato sanzionato in base alle norme del Codice della Strada ovvero per “omissione e fuga a seguito di incidente stradale con solo danni a cose” e per “la velocità non commisurata alle particolari condizioni della strada e atmosferiche”. Il tratto interessato si trova in centro abitato: ci sono abitazioni, passi carrabili e attraversamento pedonale.