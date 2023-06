Incidente tra due moto a Vietri sul Mare: ragazzo in coma farmacologico

Paura a Vietri sul Mare, dove due motorini si sono scontrati frontalmente al bivio di Raito. Nel violento impatto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 25 anni di Dragonea, il quale è stato trasportato d’urgenza al “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Nella caduta, infatti, avrebbe battuto la testa contro il cavalletto dell’altro scooter.

Le condizioni di salute

Si trova in coma farmacologico, in via precauzionale. Ma le sue condizioni di salute sono stazionarie. La prognosi resta riservata. Intanto, su dinamica e responsabilità del sinistro indagano gli agenti della Polizia Municipale.