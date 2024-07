Due incidenti stradali in Costiera Amalfitana: in due finiscono all'ospedale

Due incidenti si sono verificati, nel giro di poche ore in Costiera Amalfitana. Il primo è avvenuto, ieri sera, ad Amalfi, dove una Smart guidata da un turista straniero si è schiantato contro una moto proveniente dalla direzione opposta. Il centauro è caduto rovinosamente sull’asfalto e, successivamente, è stato trasportato al presidio ospedaliero di Ravello dove aver riportato contusioni e traumi.

L'altro sinistro

Il secondo è avvenuto, questa mattina, a Ravello, dove un veicolo che trasportava materiali edili ha urtato un’automobile con a bordo una famiglia di stranieri. Il conducente della vettura è rimasto ferito e, per questo, è stato condotto in ospedale. Per lui, fortunatamente, solo ferite causate dalla rottura dei vetri.