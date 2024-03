Incidente stradale questa mattina a Ravello. Un furgone si è schiantato contro una parete rocciosa. Il sinistro è avvenuto in località Civita. Per fortuna l'autista non ha riportato conseguenze gravi.

L'intervento

Sul posto polizia locale e carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro.