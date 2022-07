Ravello, incidente in moto: due persone ferite

È di due feriti il bilancio dell'incidente in moto avvenuto nel pomeriggio di ieri a Ravello.

La dinamica

Il ciclomotore è finito sull'asfalto probabilmente dopo che il conducente ne ha perso il controllo. I feriti, due fratelli, sono stati trasportati in ospedale. Per uno dei due si è reso anche necessario un intervento chirurgico per scongiurare problematiche agli arti. Le loro condizioni, in ogni caso, non destano preoccupazione.