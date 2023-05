Tragedia di Ravello, un video chiarisce la dinamica: "Il muretto si è sbriciolato"

È tutta in un video registrato dall'impianto di videosorveglianza di una struttura ricettiva situata nei pressi la dinamica dell'incidente avvenuto a Ravello in cui ha perso la vita Nicola Fusco, 29enne di Agerola. In tale video sarebbe confermata la mancata tenuta del muretto posto sul bordo della carreggiata, che non avrebbe retto all'urto sbriciolandosi.

Le indagini

Gli inquirenti, al momento, non escludono nessuna ipotesi. Per il 29enne, inoltre, è stato anche disposto l'esame autoptico. Il conducente che si trovava nel veicolo che precedeva il bus guidato da Fusco ha dichiarato a Il Mattino che "la manovra era giusta ma in curva il bus ha cominciato a slittare e quando il conducente se n'è accorto ha girato le ruote per cercare di recuperare, ma ha sbattuto contro il muro, andato giù come quando soffi una candela".