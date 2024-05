Incidente sulla strada provinciale 1 Ravello-Chiunzi, all'altezza della località Passo, vicino al confine con Tramonti. Un giovane di Furore, alla guida di uno scooter Honda Sh, ha perso il controllo del mezzo, scontrandosi frontalmente con una Nissan Micra che procedeva regolarmente nella corsia opposta.

L'incidente

L'impatto è stato violento, e il conducente dello scooter è stato sbalzato sull'asfalto con forza. Accanto a lui, una ragazza che viaggiava come passeggera: per lei contusioni ed escoriazioni. Il guidatore della Nissan Micra, un uomo di Ravello, è rimasto illeso ma sotto shock per l'accaduto. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. Vista la gravità delle ferite del giovane, rimasto cosciente ma in condizioni serie, è stata richiesta un'eliambulanza per un trasporto urgente all'ospedale Ruggi di Salerno. Le forze dell'ordine, con i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile, sono intervenute per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell'incidente. Il traffico sulla Sp1 è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per diverse ore, causando notevoli disagi agli automobilisti della zona.