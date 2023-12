Brutto incidente, nel pomeriggio di oggi, in località Rettifilo di Capaccio Paestum. Per cause da accertare, un'auto ed un carro attrezzi si sono scontrati: ad avere la peggio, l'uomo alla guida della vettura che è rimasto ferito, seppur non in modo grave.

Indagano, dunque, le forze dell'ordine per stabilire la dinamica e le cause del sinistro.