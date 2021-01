Incidente ad Eboli, auto a fari spenti investe barista: nei guai una donna

Tragedia sfiorata, domenica sera, lungo la Strada Statale 19 ad Eboli, dove - riporta La Città - un’automobile con i fari spenti, guidata da una donna, ha investito un barista del posto che stava rientrato dopo aver fatto una consegna. L’incidente è avvenuto al Rione Ceffato.

I soccorsi

La conducente della vettura si è subito fermata per prestare soccorso. Il malcapitato è stato trasportato in ospedale dove i medici gli avrebbero diagnosticati solo diversi lividi ed escoriazioni. Nelle prossime ore potrebbe già tornare a casa. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.