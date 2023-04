Incidente a Fonte di Roccadaspide: un'auto si schianta contro un palo e si ribalta, 2 feriti

Brutto incidente, nella notte, in località Fonte di Roccadaspide, sulla statale 166 degli Alburni: un'auto si è schiantata contro un palo dell’Enel, sradicandolo, per poi ribaltarsi.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno trasportato all’ospedale di Battipaglia i due giovani a bordo della vettura, uomo e donna. Entrambi sono stati ricoverati in prognosi riservata. Sul posto, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i carabinieri, per i rilievi del caso. Accertamenti in corso.