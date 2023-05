Incidente a Roccadaspide: auto travolge e uccide un cinghiale

Tensione, ieri sera, a Roccadaspide: in località Casalotti, infatti, un branco di cinghiali è spuntato improvvisamente in strada, dinanzi ad un'auto in corsa che ha inevitabilmente travolto uno degli animali, uccidendolo per l'impatto violento. Illeso, il conducente della vettura che ha vissuto un grande spavento, ma senza gravissima conseguenza.

L'intervento

Sul posto, la Polizia Municipale e l’Asl veterinaria di Salerno per far rimuovere la carcassa del cinghiale dalla carreggiata.