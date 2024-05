Incidente sulla Cilentana, scontro fra due auto: tre persone in ospedale

Ieri sera, lungo la Strada Statale 18 Cilentana nei pressi dello svincolo di Roccagloriosa, si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto: una Fiat 500 guidata da un giovane di Bosco e una Hyundai Tucson con a bordo una coppia di Sapri.

L'incidente

Per cause ancora da accertare, le due vetture si sono scontrate. Feriti i tre occupanti, tutti trasportati all'ospedale di Vallo della Lucania. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Sapri e i Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia per effettuare i rilievi del caso.