Tensione, nella tarda mattinata di oggi, a Salerno, in via Rocco Cocchia. Per cause da accertare, infatti, un'auto ed uno scooter si sarebbero scontrati: ad avere la peggio, il centauro che è caduto sull'asfalto.

L'intervento

Sul posto, i soccorsi e le forze dell'ordine. Accertamenti in corso.