Incidente a Sala Consilina: auto contro furgoncino, ferita una donna

Brutto incidente, stamattina, in località Trinità di Sala Consilina. Lungo la provinciale che conduce a Silla di Sassano, infatti, per cause da accertare, un furgoncino e un'auto si sono scontrati.

I feriti

Ferita una donna, per l'impatto: per la malcapitata è stato necessario il trasporto in ospedale. Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.