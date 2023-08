Brutto incidente, oggi pomeriggio, a Sala Consilina: un'auto e uno scooter, per cause da accertare, si sono scontrate. Ad avere la peggio, le due persone a bordo del due ruote, condotte in ospedale dai sanitari del 118 per le cure del caso.

Gli accertamenti

Sul posto, anche la Polizia Municipale, per far chiarezza sull'accaduto.