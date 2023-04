Brutto incidente nella notte, a Sala Consilina, in località Trinità. Per cause da accertare, un giovane alla guida di un'auto ha perso il controllo della sua vettura che è sbandata, ribaltandosi.

Il fatto

Il malcapitato è stato soccorso e condotto in ospedale, a Polla, per le cure del caso: accertamenti in corso, per far luce sulle cause e sull'esatta dinamica del sinistro.