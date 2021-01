Incidente tra due auto a Sala Consilina: una donna ferita

Due auto si sono scontrate lungo la Strada Statale 19, per cause da accertare: una è impattata contro delle fioriere a bordo carreggiata

Brutto incidente, stamattina, a Sala Consilina, in località Sant'Antonio. Due auto, infatti, si sono scontrate lungo la Strada Statale 19, per cause da accertare.

L'intervento

Una donna ferita: questo il bilancio del sinistro, come riporta Ondanews. Indaga, la Polizia Municipale per risalire alle cause dell'accaduto.