Incidente a Sala Consilina: ferita una donna, si indaga

Brutto incidente, ieri sera, a Sala Consilina: per cause da accertare, in via Barra, due auto si sono violentemente scontrate.

Gli accertamenti

Nell’impatto, una delle vetture ha anche colpito una colonnina del metano, così sono accorsi i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Sul posto, i carabinieri per i rilievi e i sanitari del 118 per soccorrere una giovane rimasta ferita. Si indaga.