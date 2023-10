Incidente a Sala Consilina: due feriti, accertamenti in corso

Brutto incidente, nel pomeriggio di oggi, a Sala Consilina: nei pressi della chiesa di San Sebastiano, infatti, due auto si sono scontrate per cause da accertare. Una delle due, per l'impatto, è finita contro il muro di un’abitazione, come riporta Ondanews.

Le indagini

Feriti, i conducenti coinvolti che sono stati condotti in ospedale dai sanitari del 118. Indaga, dunque, la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica e le cause esatte dell'accaduto.