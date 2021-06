Fortunatamente, nè i centauri e nè l'automobilista hanno riportato gravi ferite: accertamenti in corso

Brutto incidente, oggi a Sala Consilina: due moto ed un’auto si sono violentemente scontrati, per cause da accertare.

Le indagini

Nessuno dei tre feriti, fortunatamente, sembra essere in gravi condizioni: sul posto i sanitari per le cure del caso e le forze dell'ordine per i rilievi.