Incidente a Sala Consilina: scontro tra auto, un ferito

Brutto incidente, stasera, all’uscita autostradale di Sala Consilina. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono scontrate: uno dei due conducenti è rimasto ferito ed è stato condotto in ospedale per le cure del caso.

Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire alle cause e alla dinamica del sinistro. Accertamenti in corso.