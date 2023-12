Tragedia sull'autostrada, camion si ribalta: morto l'autista

Tragedia sull'A2 del Mediterraneo per il ribaltamento di un cambion cisterna. A seguito del sinistro l'autista, un uomo originario di Caggiano, ha perso la vita. Sul posto i volontari del soccorso, la polizia stradale ed i vigili del fuoco.

Autostrada chiusa

Dopo l'incidente si è reso necessario chiudere al traffico la carreggiata nord. Al momento il traffico veicolare viene deviato all'uscita obbligatoria presso lo svincolo di Sala Consilina e rientro in A2 allo svincolo di Atena Lucana. Il personale di Anas, del 118, Vigili del Fuoco e le Forze dell'ordine sono sul posto per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.