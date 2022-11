Incidente a Sala Consilina: auto sbanda e finisce contro la cabina del gas

Brutto incidente, nella notte, a Trinità di Sala Consilina. Per cause da accertare, un'auto è sbandata e ha urtato una cabina del gas, sul lato della carreggiata. Ferito, non in modo grave, il conducente che è stato condotto dai sanitari del 118 in ospedale, per le cure del caso.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco che hanno fermato la fuoriuscita del gas, mettendo in sicurezza la vettura. Indagano, dunque, i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Probabilmente, l'asfalto reso viscido dalla pioggia battente è stato tra le cause dell'accaduto.