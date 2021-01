Scontro tra due auto a Sala Consilina: ferita una ragazza

E' accaduto in via Luigi Sturzo. La guidatrice della Fiat Punto ha riportato una ferita di lieve entità alla testa. L'hanno soccorsa i sanitari dell’Humanitas di Sala Consilina

Incidente stradale e tanta paura, nel primo pomeriggio, a Sala Consilina. Una Fiat Punto, guidata dalla donna, e una Jeep con a bordo altre due ragazze si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I dettagli

E' accaduto in via Luigi Sturzo. La guidatrice della Fiat Punto ha riportato una ferita di lieve entità alla testa. L'hanno soccorsa i sanitari dell’Humanitas di Sala Consilina. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.