Incidente mortale a Sala Consilina, Buonabitacolo piange Mario

E' Mario Monaco, il giovane che ha perso la vita questa mattina, in un terribile incidente stradale a Sala Consilina. Troppo gravi, le ferite per il 23enne di Buonabitacolo che era a bordo dell'auto finita contro un camioncino, in località Trinità.

Il fatto

Il ragazzo era in auto con due giovani quando ha perso la vita in uno schianto frontale, le cui cause sono da chiarire. Dolore e sconcerto per il tragico accaduto in tutta la comunità.