Incidente sull'A2: sbanda e finisce contro il guardrail, si indaga

Incidente sull'A2, stamattina, tra Sala Consilina e Padula: un uomo ha perso il controllo della guida, finendo con l'auto contro il guarail.

I soccorsi

L'automobilista è stato soccorso e condotto all'ospedale Curto di Polla per le cure del caso. Indaga, la Polizia Stradale, per far luce sull'esatta dinamica e sulle cause del sinistro.