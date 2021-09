Scontro tra auto a Sala Consilina, intanto ieri grave incidente per un centauro

Brutto incidente, stamattina, a Sala Consilina, dove, per cause da accertare, due auto si sono violentemente scontrate. Il sinistro si è verificato in via Santa Maria della Misericordia: nessuna grave conseguenza, ma solo tanto spavento.

Il secondo sinistro

Di ieri, intanto, un altro sinistro, a Palinuro: la catena della moto su cui viaggiava un centauro, si è improvvisamente spezzata. Il malcapitato, dunque, ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra. E' stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno condotto all'ospedale di Vallo della Lucania per le cure del caso. Gravi, purtroppo, le sue ferite.